مفوضية الانتخابات تصدر تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج

(المستقلة)… أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج المقرر اجراؤه يوم الخميس والجمعة المقبلين.

وادناه نص التعليمات الصادرة من مفوضية الانتخابات:

