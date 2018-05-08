مفوضية الانتخابات تصدر تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج 08/05/2018 مقالات مشابهة العبادي: العراق لن يسمح بعودة داعش واصبحنا نقود حرب مطاردة خارج حدودنا 08/05/2018 البارزاني يحدد يوم ٣٠ ايلول المقبل موعدا لانتخابات برلمان كردستان 08/05/2018 المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بخصوص قرارات لجنة الطعن للمفصولين السياسيين 08/05/2018 (المستقلة)… أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج المقرر اجراؤه يوم الخميس والجمعة المقبلين. وادناه نص التعليمات الصادرة من مفوضية الانتخابات: 2018-05-08 jamal شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest