الرئيسية / اخر الاخبار / مفوضية الانتخابات تصدر تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج

مفوضية الانتخابات تصدر تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج

08/05/2018

(المستقلة)… أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج المقرر اجراؤه يوم الخميس والجمعة المقبلين.

وادناه نص التعليمات الصادرة من مفوضية الانتخابات:

 

اترك تعليقاً

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2018