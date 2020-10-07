مفوضية الانتخابات تستئناف العمل مع الشركة الاسبانية لطباعة البطاقات

المستقلة / – أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استئناف العمل مع الشركة المكلفة بطباعة البطاقة الالكترونية البايومترية.

وذكرت المفوضية في بيان تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدت اجتماعا في مقرها عبر الدائرة الالكترونية التلفازية مع فريق الشركة ( اندرا ) الاسبانية التي تم التعاقد معها بوقت سابق لطباعة وتجهيز ونقل بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية”.

واضاف البيان، ان “الاجتماع بحث عدة محاور اهمها الاجراءات الادارية والفنية و المالية لاستئناف العقد المبرم بين مفوضية الانتخابات والشركة بعد فترة التوقف الذي جاء على اثر الاحداث السياسية التي ادت الى تغيير قانون المفوضية وقانون الانتخابات والتبعات المترتبة عنه وكذلك جائحة كورونا”.

وتابع، كما تم مباحثة نسبة انجاز طباعة البطاقات الالكترونية البايومترية المتعاقد عليها، إضافة الى ما تم طرحة من تساؤلات من جانب المفوضية بخصوص الية تطوير البرامجيات الخاصة بعملية التسجيل والتدريب والجدول الزمني اللازم للطباعة والنقل بما يتلائم والمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات المزمع في حزيران المقبل .

من جانبها اكدت الشركة، بحسب البيان، على امكانياتها بالايفاء بالتزاماتها التعاقدية كافة فيما يتعلق بتحديث البرامجيات الخاصة بعدد التسجيل البايومتري وتحديث قاعدة البيانات إضافة الى تدريب العاملين وطباعة بطاقات الناخبين البايومترية وفق جدول زمني يتناسب والمواعد المحدد للاستحقاق الانتخابي القادم.

وأشار البيان إلى ان” فريق الشركة عبر عن شكره لمجلس المفوضين لما ابداه من اهتمام في متابعة العمل المشترك واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية تسهم في مزيد من التعاون لاتمام العقد” .

يذكر ان شركة (اندرا) الاسبانية قد تم التعاقد معها في وقت سابق، من قبل مجلس المفوضين الذي حل على أثر تغيير قانون مفوضية الانتخابات .