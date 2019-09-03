مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل تحالفات اقتراع المحافظات

(المستقلة)… المتحدث باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران عن تحديد مجلس المفوضين موعد تسجيل الاحزاب لتحالفاتها الانتخابية.

وقال البدران في بيان له تلقته (المستقلة).. ان المجلس قرر فتح مدة التحالفات الانتخابية للاحزاب المسجلة في دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية للمدة من 5/9/2019 لغاية 5/10/2019 لافتا الى ان مجلس المفوضين دعا الاحزاب السياسية المسجلة الى مراجعة الدائرة المذكورة لغرض تسجيل تحالفاتها خلال المدة المقررة .

يذكر ان مفوضية الانتخابات تواصل العمل ضمن الجدول الزمني وتوقيتاته استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في الاول من نيسان 2020. (النهاية)