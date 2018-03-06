مفوضية الانتخابات تحدد الانتشار الاولي لمراكز ومحطات اقتراع للعراقيين المقيمين في الخارج

(المستقلة)..اعلن رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران عن تحديد مفوضية الانتخابات انتشار مراكز ومحطات الاقتراع بشكل اولي في الدول التي ستجرى فيها انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج.

وقال البدران ان وحدة ادارة انتخابات الخارج حددت بشكل اولي (136) مركز اقتراع تشمل (684) محطة اقتراع في (13) دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها و(6) دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها مضيفاً الى ان هذا الانتشار الاولي جاء بناء على الاعداد المخمنة للجالية العراقية خارج البلد التي تم الحصول عليها وفق تقديرات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين فضلاً عن الاحصائيات السابقة المتوفرة لدى المفوضية استناداً على العمليات الانتخابية السابقة التي جرت في الانتخابات البرلمانية السابقة .

يذكر ان مفوضية الانتخابات شكلت وحدة ادارة انتخابات الخارج التي تعمل بدورها على اعداد وتنفيذ الخطط العملياتية والادارية والمالية والاعلامية لانجاز مشاركة العراقيين المقيمين في الخارج .