مفوضية الانتخابات تجري محاكاة لفحص برنامج اجهزة العد والفرز

(المستقلة)..اعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عن اجراء محاكاة لغرض فحص عمل البرنامج الخاص بأجهزة العد والفرز الالكتروني.

وقال بيان عن المفوضية ان المحاكاة جاءت بعد فحص جميع اجهزة العد والفرز الالكتروني بواقع (60) الف جهاز من الناحية اللوجستية وفي كل انحاء العراق، وتجهيز مكاتب المحافظات جميعاً للعمل في يوم الاقتراع .

واضاف تم اجراء عمليتين للمحاكاة استخدمت فيها (1000) محطة على مستوى محطة واحدة لكل مركز تسجيل وفي جميع المحافظات العراقية، مبينا ان المحاكاة كانت حقيقية استخدمت فيها اجهزة تحقق الكترونية وبطاقات ناخب الكترونية حقيقية لاغراض التدريب واوراق اقتراع حقيقية كنموذج تدريبي معدة لاغراض التدريب فضلاً عن اجهزة العد والفرز الالكترونية على مستوى المحطة .

واشار الى ان عملية التصويت جرت بشكل سلس وبوجود خبراء ومراقبة فريق الامم المتحدة، وعند الانتهاء من عملية الاقتراع انجزت العملية بالكامل وتم اعطاء تقرير ورقي من قبل الجهاز بنتائج التصويت .

واوضح البيان انه من اجل الاطمئنان بشكل اكبر فقد تم الايعاز الى الموظفين المختصين باجراء عملية عد وفرز يدوي للمقارنة في النتائج وتمت عملية العد والفرز اليدوي وجاءت النتائج مطابقة 100% لنتائج العد والفرز الالكتروني.

وقال مجلس المفوضين ان هذا يدل على كفاءة عمل الاجهزة من كل النواحي الفنية واللوجستية والالكترونية , حيث تم ارسال النتائج اثناء التصويت ونقلها عبر الوسط الناقل (V SAT ) وتم وصول النتائج عبر القمر الصناعي خلال مدة قاربت الساعة ومن ثم تم الايعاز الى الموظفين المختصين اجراء عملية مقارنة بين النتائج الموجودة في المحطة ( الشيت الورقي ) والنتائج المنقولة عبر الوسط الناقل ( القمر الصناعي ) وكانت نتائج العمل 100% .

واكد ان المفوضية وضعت خططاً لاجراء عمليات محاكاة اخرى حيث ستكون العملية الاخيرة قبل يوم الاقتراع بايام معدودة تستهدف مايقارب (50) الف محطة وبشكل شامل .

وذكر ان تلك العملية التي نفذتها المفوضية هي نتائج الجهد المتواصل والعمل الدؤوب لتحقيق اكبر قدر من الشفافية ولطمأنة شركاء العملية الانتخابية بأن عمل الاجهزة سيكون مضموناً وان قرارها في استخدام التقنية الالكترونية هو قرار استراتيجي لخدمة العملية الانتخابية وان العمل يسير على قدمٍ وساق بجهود ابناء العراق من الموظفين الذين يبذلون جهوداً استثنائية لخدمة بلدهم .