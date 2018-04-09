مفوضية الانتخابات تجري القرعة الالكترونية لموظفي الاقتراع

(المستقلة)..اجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرعة الالكترونية لموظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2018 في فندق المنصور ميليا يوم الاثنين الموافق 9/4/2018.

وقال رئيس مجلس المفوضين في كلمة بافتتاح المؤتمر ان المفوضية استكملت معظم اجراءاتها ومنها عملية تعيين موظفي الاقتراع من خلال اجراء عملية الكترونية تختلف عما سبق للمفوضية العمل عليها.

وتحدث رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران عن اجراءات القرعة التي تعمل عليها المفوضية ،مؤكدا انها استخدمت التقنية الالكترونية في عملية تعيين موظفي الاقتراع في عموم العر اق بعد ان كانت تتلقى الطلبات ورقيا

واوضح معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الادارية والمالية والمشرف على اللجنة الخاصة لموظفي الاقتراع متين الجادرجي آلية استخدام التقنية الالكترونية في اختيار موظفي الاقتراع لانتخاب مجلس النواب /2018