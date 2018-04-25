مفوضية الانتخابات تتخذ اجراءات تسمح بتصويت جميع النازحين

(المستقلة)..اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي بأسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي عن اتخاذ المفوضية جملة من الاجراءات الخاصة بالنازحين وآلية تصويتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال التميمي هناك اربع حالات مختلفة للنازحين في المحافظات التي شهدت نزوحاً وهي محافظات(كركوك- نينوى – صلاح الدين والانبار)

واوضح ان الحالة الاولى تتضمن النازحين المتواجدين في اقليم كوردستان حيث سيكون تصويتهم الى محافظاتهم الاربع وكل حسب محافظته التي نزح منها من خلال استخدام بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية سواء أكانت بايومترية او قصيرة الامد التي لا تحمل صورة وذلك في مراكز اقتراع خاصة للنازحين سيتم افتتاحها في محافظات الاقليم الثلاث

وفيما يتعلق بالحالة الثانية اشار التميمي الى النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح اذا كانت تلك المخيمات في داخل محافظات النزوح او خارجها فستتم عملية تصويتهم بطريقة التصويت المشروط وهذا النوع من التصويت يحتاج فيه الناخب الى جلب احدى المستمسكات الرسمية التي تثبت هويته وهي (هوية الاحوال المدنية –شهادة الجنسية العراقية و جواز سفر ساري المفعول) فضلاً عن البطاقة التموينية التي تدل على محافظته او بطاقة السكن او بطاقة الناخب

وأما الحالة الثالثة التي تخص النزوح الداخلي في محافظات النزوح (الحركة السكانية)فقد عرفها التميمي بأنهم النازحون المتواجدون في محافظات النزوح ونتيجة العمليات العسكرية فأنهم لن يستطيعوا العودة الى مناطقهم الاصلية فسيكون تصويتهم باستخدام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية او قصيرة الامد في مراكز اقتراع تفتح بالقرب من مناطقهم الاصلية وسوف يسمح لهذه الفئة فقط التصويت في مراكز اقتراع الحركة السكانية داخل المحافظة

اما الحالة الرابعة فبين التميمي بانها تشمل النازحين الذين حدثوا بياناتهم وحصلوا على بطاقة الناخب البايومترية (طويلة الامد) التي تحمل الصورة فستتم عملية تصويتهم في مراكز اقتراعهم في المحافظات المتواجدين فيها وتذهب اصواتهم الى محافظات النازحين منها ويبلغ عددهم فقط في هذه الحالي حوالي (290.000) ناخب

وذكر ان مفوضية الانتخابات مستمرة في اتخاذ اجراءاتها الكفيلة بضمان الاقتراع لجميع العراقيين الناخبين وحقهم في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة