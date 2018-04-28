مفوضية الإنسان: تعرب عن مخاوفه من تأثير الجهات المتنفذة بنتائج الانتخابات

(المستقلة)… أعرب عضو مفوضية حقوق الانسان ثامر ياسين الشمري اليوم السبت عن مخاوفه من تأثير بعض الجهات المتنفذة بنتائج الانتخابات النيابية المزمع اقامتها في الثاني عشر من أيار المقبل، خصوصاً في المناطق المحررة ومخيمات النازحين.

وقال الشمري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “مفوضية حقوق الإنسان تراقب بقلق بالغ ارتفاع الاصوات الرافضة لعملية العد والفرز الالكتروني التي أقرتها مفوضية الانتخابات، ما يفسر نوايا البعض باعتماد آلية العد والفرز اليدوي والذي يؤدي بالتالي إلى التلاعب بنتائجها من خلال سهولة تزويرها”، مبينا أنه “في حال تحقق ذلك فهو سيطيح بالعملية الديمقراطية ومكاسبها الانسانية التي ضحى الشعب العراقي لسنوات طويلة للحصول عليها”.

وتابع أن “مفوضية حقوق الإنسان تعبر عن قلقها ازاء هذه المخاوف وترفض في الوقت ذاته رفضا قاطعا العودة الى آلية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات آملين بأن تجري العملية الانتخابية بكل شفافية وإعطاء الصوت بكل حرية دون تأثيرات سياسية وطائفية وقومية، وعدم حرمان اي مواطن ممن يحق لهم التصويت من الادلاء بصوته تحت أي اعذار وبلا وعود بالتعيينات وتقديم الخدمات وغيرها من الاغراءات التي لم يحصل منها الشعب العراقي سوى الكلام”.(النهاية)