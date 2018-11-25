مفهوم الإبداع

المستقلة – القاهرة – بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى

لقد دعا الله الله تعالى -الانسان الى النظر والتأمل والتفكر ومن ثم الابتكار والابداع للانتفاع بما فى الكون من مسخرات ذلك لأن الابداع من أهم عوامل حفظ الانسان وأمنه ورقى الأمم وازدهار الحضارات فلولا وجود رغبة لدى الانسان الأول فى البحث عن الأفضل والأنفع ومن ثم محاولة الأبتكار والاستحداث فى اساليب الحياة-لولا ذلك-لظل الانسان على حالته الأولى من البداءة فى اساليب الحياة وشظف العيش لكن الانسان بما أودع الله فيه من ملكات وقدرات وبما سخر له من مسخرات أعمل فيها عقله وفكره اجتهد فابتكر وأبدع وأنتج مافيه أمنه واستقراره وسعادته من أساليب العيش وسبل الحياة.

كما أن الابداع من أهم عوامل بقاء الأمم وازدهار الحضارات ونموها اذ أن الأمة التى تتخذ الابداع منهجا حياتيا لها يمكنها أن تكفى نفسها فلا تعتمد على غيرها وبالتالى تصبح قادرة على تحديد مصيرها وامتلاك زمام أمرها فى حاضرها ومستقبلها والحفاظ على مقوماتها وهويتها من الضياع أو التحلل الداخلى ومن الذوبان أو التغلغل الخارجى.

ومفهوم الابداع فى اللغة:مصدر الفعل الرباعى(أبدع) جاء فى معاجم اللغة العربية:أبدع الشىء :اخترعه لا على مثال وأبدع الشاعر جاء بالبديع وأبدع الله تعالى الخلق ابداعا خلقهم لا على مثال فهو سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال سابق وأبدعت الشىء وابتدعته استخرجته وأحدثته ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة وهى اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقص فى الدين أو زيادة لكن قد يكون بعضها غير مكرره فيسمى بدعة مباحة وهو مصلحة يندفع بها مفسدة.

مما سبق يتضح أن مصطلح الابداع يدور معناه فى اللغة حول الاحداث أو الايجاد على غير مثال والاتيان بشىء جديد لم يسبق اليه ولا يعنى المخالفة للقديم ولا الاتيان بنقيضه وانما يعنى الاضافة والزيادة عليه فأن كانت الزيادة فى امور الدين سميت بدعة وان كانت فى أمور الدنيا سميت ابداعا بمعنى الاختراع والابتكار وغيرها من المترادفات.

ومفهوم الابداع عند العلماء:هو استعداد أو قدرة على انتاج شىء ما جديد وذى قيمة وقيل هو:الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التى تقود الى تحقيق انتاج جديد وأصيل وذى قيمة من قبل الفرد والجماعة.

كما عرف على أنه:عملية ينتج عنها عمل جديد يرضى جماعة ما أوتقبله على أنه مفيد أو هو انتاج شىء جديد يراه أو يسمعه الأخرون او هو المبادرة التى يبديها الشخص فى قدرته على الانشقاق من التسلسل العادى فى التفكير الى ما يخالف فيه النمط المعتاد.

ويقول بعض العلماء:الابداع :هو نشاط الانسان الذى يتصف بالابتكار والتجديد وهو يمثل النشاط الذى يقف على العكس من الاتباع والتقليد ويندرج تحت معنى الابداع والاختراع والاكتشاف والابداع الفنى والأدبى والعلمى.

وقال بعض العلماء مفهوم الابداع؛هو الأداء المتميز على غير مثال سابق فى تميزه أو هو بذل الوسع فى أداءه.

مما سبق من تعريفات يتضح أن :تلك التعريفات ركزت على بيان ما ينبغى أن يتوفر فى الشىء المبدع من صفات بأن يكون جديدا وذا قيمة وملائما وغير تقليدى كما أشارت الى الهدف من العملية الابداعية ويتمثل فى ارضاء جماعة ما أو نفع المجتمع.

وبالجمع بين تلك التعريفات السابقة يمكن القول أن الابداع هو : قدرة الانسان على استثمار الملكات الربانية والخصائص الانسانية للتوصل الى كل جديد-غير مسبوق-نافع فى ستى مناحى الحياة بما يتفق مع القيم الدينية والاخلاقية.