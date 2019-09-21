مفتي الجمهورية يغادر الي موسكو للمشاركة في مؤتمر التراث الإسلامي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

مفتي الجمهورية ينطلق إلى موسكو ويلقي كلمة رئيسة في مؤتمر “التراث الإسلامي وحوار الثقافات”

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غادر فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مصر إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع، عن: “الإسلام في زمن العولمة… التراث الإسلامي وحوار الثقافات”، الذي تبدأ فعالياته غدًا الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

هذا، ويلقي فضيلة المفتي كلمة رئيسة في المؤتمر، وسوف يتم خلال فعاليات المؤتمر عرض تقرير عن عمل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ما بين عامي 2014 وحتى 2019، وعرض برامج تطوير الإدارة الدينية وانتخاب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومكتب الرئاسة ولجنة المراقبة.

وعلى هامش المؤتمر يقوم فضيلة المفتي بزيارة مسجد روسيا الكبير، وسيشارك فضيلته كذلك في الاحتفال بالذكرى الـ 25 لتأسيس مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية، ومرور 60 سنة على ميلاد المفتي الشيخ راوي عين الدين.