مفاوضات قُم الايرانية .. رئاسة الحشد للعامري والمقاومة لـ مقتدى الصدر

المستقلة … تتواصل المفاوضات والاتفاقات بين الأحزاب العراقية في ايران من اجل تقسيم المناصب في قيادة الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية.

وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي تابعته “المستقلة“اليوم الاثنين ، إن “المفاوضات مستمرة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري في عدة محاور ابرزها رئيس الوزراء الجديد ومناصب أخرى في الحشد الشعبي”.

وأوضح ان “اللقاءات تتم الان في مدينة قم الإيرانية، حيث تم الاتفاق على إسناد رئاسة الحشد الشعبي إلى هادي العامري وقيادة المقاومة لمقتدى الصدر”.

ولم يذكر المصدر الوصول الى اتفاق يقضي بترشيح رئيس وزراء جديد.

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