مفاجأة من “العيار الثقيل”.. مهدي الصميدعي عضو بحزب الدعوة +وثيقة

(المستقلة)… كشف السياسي العراقي وعضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري عن انتماء مهدي الصميدعي الى حزب الدعوة”.

وقال الجبوري في تصريح صحفي أن “مفتي الجمهورية” المعترف بمنصبه من قبل ايران والاحزاب الموالية لها الشيخ مهدي الصميدعي كان عضواً في حزب الدعوة كما تظهر وتؤكد هذه الوثيقة”.

من جانب اخر أكد مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي أن غالبية الشعية والسنة على استعداد للجهاد ضد الأميركان من اجل اخراج قواتهم من العراق، مشيرا إلى أن استعداد السنة للجهاد أكثر من عام 2003.

وقال الصميدعي في حوار إن “ما نسبته 8 من 10 من الجانب الشيعي هم مقاومون ومستعدون لاخراج القوات الأميركية”، مبينا أن “الكثير من الأطراف بما فيهم السيد مقتدى الصدر يدعموننا بخيار المقاومة”.

وأضاف أن “السنة الذين عانوا من الظلم أكثر استعدادا من عام 2003 للجهاد ضد القوات الأميركية”، مشيرا إلى انه “بالإمكان الحصول على السلاح من دول كثيرة”.

فيما ردت جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة اسامة النجيفي اليوم الاحد على تصريحات اطلقها رجل الدين السني البارز مهدي الصميدعي، داعية الى “لجم هكذا افواه”.

وقال القيادي في الجبهة مالك النجرس في بيان له “نود ان نوضح باننا نرفض الدعوات من البعض الذين يدعون الى دفع شباب السنه لمقاتلة الامريكان وبتسليح خارجي وندعو الدولة الى لجم هكذا افواه”.

وكان الصميدعي الذي يطلق على نفسه لقب “مفتي جمهورية العراق”، ويدير داراً للإفتاء في مسجد ضخم وسط بغداد، دعا في لقاء تلفزيوني الى تشكيل جماعات سنية يتم تسليحها من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقتال من وصفهم بـ”قوات الاحتلال” في العراق.