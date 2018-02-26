مفاجأة من العيار الثقيل : باريس سان جيرمان يفكر في صفقة تبادلية مع برشلونة

(المستقلة) … كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي، في إبرام صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة الإسباني.

وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن سان جيرمان يفكر في الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، مقابل التخلي عن الفرنسي كيليان مبابي للفريق الكتالوني، في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن أحد أعضاء الجهاز الفني لسان جيرمان، عرض على برشلونة، الأسبوع الماضي، فكرة ضم مبابي والحصول على مبلغ مالي، مقابل السماح برحيل كوتينيو لحديقة الأمراء.

وتابعت الصحيفة، من مصادر داخل باريس سان جيرمان، أن مبابي سوف يتفوق على زميله نيمار، في سباق الحصول على الكرة الذهبية مستقبلًا، مما يضع نجم السامبا في ورطة.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن مانشستر سيتي يريد ضم مبابي، في صفقة لن تقل عن 300 مليون يورو، أما برشلونة لا يفكر في إنفاق تلك الأموال، لامتلاكه فيليب كوتينيو، الذي تربطه علاقة صداقة بمواطنه نيمار.

يشار إلى أن كوتينيو انضم لبرشلونة، الشهر الماضي، مقابل 160 مليون يورو، أما باريس سان جيرمان سوف يفعل خيار شراء مبابي من موناكو، الصيف المقبل، مقابل 180 مليون يورو.