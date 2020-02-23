مفاجأة من آبل في هاتفها “الرخيص” المنتظر

The Apple Inc. iPhone 8, Airpods, and Apple Watch sit on the AirPower charger during an event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S., on Tuesday, Sept. 12, 2017. Apple Inc. unveiled its most important new iPhone for years to take on growing competition from Samsung Electronics Co., Google and a host of Chinese smartphone makers. The device, coming a decade after the original model, is Apple's first major redesign since 2014 and represents a significant upgrade to the iPhone 7 line. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

(المستقلة)… تخطط آبل، الشركة الأميركية العملاقة لمفاجأة المستخدمين في مارس المقبل باسم جديد لهاتفها، وفق ما كشفه المتخصص بالأخبار التقنية، جون بروسر، لموقع مجلة “فوربس” الأميركية.

وقال بروسر إنه علم من مصدر يعمل في “آبل”، إن الشركة ستختار اسم “آيفون” فقط للهاتف “الرخيص” المنتظر.

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كما أرجع قرار “آبل” إلى استراتيجية جديدة تتبناها الشركة مع منتجاتها، بسبب الأسماء العديدة لها التي باتت تربك المستهلكين، ولا تحقق بسببها مبيعات جيدة تتوقعها من إطلاقها.

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إلى ذلك أشار إلى أن الشركة ستطرح هاتفين جديدين، الأول بسعة تخزين 64 جيغابايت وبسعر 399 دولاراً، والثاني بسعة 128 جيغابايت وبسعر 449 دولاراً.

ولفت بروسر إلى أن الإعلان عن منتجات “آبل” الجديدة سيكون خلال حدث يعقد أواخر الشهر المقبل، إلا أن الشركة لم تحدد للآن موعداً رسمياً للكشف عن آخر إبداعاتها، وذلك لتأثر إنتاجها في الصين بتفشي فيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي دفعها لإغلاق عدد من المصانع هناك.

وتطلق “آبل” هواتفها الرئيسية في سبتمبر من كل عام، لكنها أحياناً ما تطرح هواتف أخرى في أوقات مختلفة من السنة. (النهاية)

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