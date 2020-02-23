مفاجأة.. محمد صلاح كان مطلوبا في البرتغال قبل 9 سنوات

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشف ليوناردو جارديم، مدرب سبورتنج براجا البرتغالي سابقا، أنه حاول التعاقد مع محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، قبل 9 سنوات.

وتولى جارديم تدريب سبورتنج براجا البرتغالي في موسم 20111-2012، في مستهل بداية مسيرته التدريبية التي شهدت بعد ذلك انتقاله لتدريب موناكو الذي حقق معه أبرز إنجازاته على المستوى التدريبي.

وقال جارديم في تصريحات لصحيفة “ريكورد” البرتغالية: «أردت التعاقد مع صلاح لينضم إلى براجا حينما كان يلعب مع المقاولون العرب المصري في عام 2011».

وأضاف مدرب براجا في موسم 2011-2012: «لم نتوصل لاتفاق نهائي وانتهى الأمر ببقاء صلاح لموسم آخر في مصر، ثم انتقل بعدها إلى بازل السويسري».

صلاح (27 عاما) انضم إلى بازل في صيف 2012 قادما من المقاولون العرب مقابل 2.5 مليون يورو، ومنه إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014، ثم فيورنتينا وروما الإيطاليين بين 2015 و2017، ثم ليفربول الذي يلعب له منذ موسم 2017-2018 وحتى الآن.

وشارك النجم المصري في 35 مباراة هذا الموسم مع الليفر بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 9 أهداف.