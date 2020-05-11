مفاجأة: زوج غادة عبد الرازق الأخير طلقها قبل الزفاف منذ 6 سنوات

(المستقلة).. كشف موقع “سيدتي نت” أن زواج غادة عبد الرازق من مدير التصوير هيثم زينتا، هو استئناف لقصة حب بدأت منذ 6 سنوات، وتوجت وقتها بعقد القران ولكن حدث الطلاق قبل إتمام إجراءات الزفاف، وتمت المصالحة بينهما قبل 4 شهور فقط أثناء التحضير لبدء تصوير مسلسلهما الجديد “سلطانة المعز”.

ولم يتم الكشف عن قصة زواج غادة عبد الرازق من مدير التصوير هيثم زينتا التي حدثت منذ 6 سنوات لأسباب خاصة، ولكن حسب مصادر تم الزواج أثناء مشاركتهما في تصوير مسلسل “حكاية حياة” وعقد القران بالفعل ولكن دبت الخلافات بينهما وحدث الطلاق، ولم تتعاون غادة مع طليقها طوال السنوات السابقة.

ومع بدء التحضير لتصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز” منذ 4 شهور، جمعت المصادفة بين الزوجين السابقين بعد الاتفاق على مشاركتهما في العمل وتوسط مخرج المسلسل للمصالحة بينهما، وأثناء التصوير استعادا قصة الحب الأولى، واتفقا على الزواج مجددا وتم عقد القران منذ عدة أيام وشهد المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير على عقد الزواج، واحتفلت بالحنة أثناء تصوير مشهد ( حنة ) ايضا كان ضمن أحداث المسلسل.

ومن المنتظر أن إتمام الزفاف هذه المرة ولكن بعد الانتهاء من تصوير المسلسل، واختارت غادة السفر لقضاء شهر العسل في مدينة الجونة، نظرا لإجراءات منع السفر.