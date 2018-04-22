مفاجأة داخل بطن كلب!

(المستقلة)..كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أطباء بيطريين في المملكة المتحدة لاحظوا شيء غريب داخل بطن كلب فظنّوا في البداية أنّه ورم سرطاني.

وبحسب الصحيفة، فقد عثر الأطبّاء البيطريون على 4 دمى محشوّة داخل بطن الكلب “مايزي” البالغ من العمر 8 سنوات تدعى Maisy كان قد قام بالتهامها.

وأظهرت صورة الأشعّة بطن الكلب وبداخلها كتل غريبة، ظنّ الأطباء أنّها ورم على الطحال ليكتشفوا خلال العملية الجراحية الدمى.

وقال مالك الكلب ويدعى “جين ديكنسون”: “عندما دخل Maisy غرفة العمليات ظننت أنه لن يخرج منها، هو بخير الآن”.

وتابع: “كنت أعتقد أن Maisy يلعب بالدمى للتسيلة لكن تبين فيما بعد أنه كان يلتهمها”.