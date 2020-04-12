مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

المستقلة /كشف تقرير لموقع ok magazine أن النجم الأمريكي براد بيت تمكن من الفوز بقلب طليقته الممثلة جينفير أنستون مرة أخرى بعد 15 عاماً من الانفصال.

وأضاف التقرير أن بيت، منذ انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي عام 2016، حاول التقرب من جينيفر وأن يكون مجرد صديق في حياتها، كما أكد التقرير أنه كان يعتذر طوال السنوات السابقة لها عن أخطائه، وأنه يرغب في استكمال حياته معها.

وأكد التقرير أن براد بيت تمكن أخيراً من إقناع جينيفر بالعودة إليه، و أن الصور التي انتشرت لهما خلال حفل توزيع جوائز sag لم تكن سوى انعكاس لعودتهما.

وكشف التقرير أن أنجلينا حالياً في حالة دهشة بسبب هذا التقارب بين طليقها، وطليقته، حيث تسعي حالياً لإتخاذ كافة التدابير القانونية التي لا تسمح مستقبلاً لأبناء براد بيت من مقابلة الزوجة المنتظرة لوالدهم، بالإضافة للتضييق على براد نفسه من رؤية ابنائه.