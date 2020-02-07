مفاجأة جديدة فى قضية «قتيل فيلا نانسي عجرم».. تعرف على التفاصيل

(المستقلة) – منى شعلان/ فجرت الدكتورة «رحاب بيطار» محامية محمد الموسى المعروف إعلاميا بـ “قتيل فيلا نانسي عجرم” ، مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث لم يتم دفن جثة موكلها حتى الآن ، رغم مرور شهر على مقتله.

وكتبت «رحاب بيطار» محامية القتيل ، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: توضيحاً لما ورد سابقاً ومنعاً لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن ، وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن.. هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة”.

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وكتبت في تغريدة أخرى :”بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر”.

يذكر أن زوج الفنانة «نانسي عجرم» وجهت له تهمة القتل عمدا ، بعد إقتحام الشاب السوري محمد الموسى ، منزله فى لبنان.

وقد إنتشرت شائعات حول قيام القتيل السورى

«محمد الموسي» بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن موقع مسكن نانسى عجلام أو هيفاء وهبى ونجوى كرم ، وهو الأمر الذى نفته صحف لبنانية.

وأشارت المصادر أن من أطلق تلك الشائعة هم شخصيات حاولت تسليط الضوء على أن القتيل متخصص فى سرقة منازل المشاهير، وأنه كان يفكر فى سرقة هيفاء وهبى ونجوى كرم مثلما فعل مع نانسى. وأكدت المصادر، أن هناك بالفعل مكالمات متبادلة أجريت بين القتيل وعيادة فادى الهاشم، ولكن لم يتأكد بعد إن كان فادى هو الذى كان يتحدث فيها أم موظفو العيادة، ولم يجر الكشف بعد عن تفاصيل تلك المكالمات.

يأتي ذلك بعدما مثل الدكتور «فادى الهاشم» زوج نانسي عجرم ، للتحقيق معه في قضية مقتل الشاب السورى محمد الموسى ، وذلك بعد اقتحام الفيلا ، وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقواله مرة أخرى ، والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل.

توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وانا احدى عضواتها- اي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن

هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 6, 2020