مفاجأة تكشف عن هوية «القاتل الفعلي» لـ عبدالعزيز الفغم

المستقلة /في مفاجأة جديدة.. كشف المعارض السعودي البارز غانم الدوسري أن ممدوح بن مشعل آل علي قاتل “الفغم” هو ضابط مخابرات سعودي سبق أن التقاه في لندن.

وقال “الدوسري” في تغريدة له بتويتر رصدتها المستقلة معلقا على الحادث التي تصدر التريند العالمي بتويتر، إن القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات أعرفه شخصيا فقد لاحقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه.”

القاتل ممدوح آل علي ضابط مخابرات اعرفه شخصيا فقد لا حقني في لندن وسجل في نفس النادي الرياضي الذي كنت أتردد عليه. وبعدها اخذ يتواصل معي بشكل مستمر محاولا إقناعي بالعودة وبعد ان رفضت حاول دعوتي الى مزرعة صديق له خارج لندن فرفضت..!#الفغم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/Yp9sqMebkK — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 29, 2019

وفي حادثة هزَّت الرأي العام السعودي، توفي اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما أطلق عليه النار أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بمنزله في مدينة جدة، مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول 2019، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وقالت صحيفة «سبق» السعودية إن عدداً من أقارب وأصدقاء اللواء، ومشاهير ومسؤولين نعوا «الفغم»، الذي قالت الصحيفة عنه إنه حصل على جائزة «أفضل حارس شخصي على مستوى العالم» من منظمة الأكاديمية العالمية.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية فقد لازم «الفغم» الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل حارساً للملك سلمان، وظلَّ مرافقاً خاصاً له، وكان مسؤولاً عن تأمين موكب الملك وتحركاته.

وقال “الدوسري” انه تم كل هاذ عبر محمد بن زايد وانه هو دبر وخطط لي قتل اللو الفغم والان يتم لي ما هو اكبر من ذلك