مغادرة 149 مواطنا من الاستضافة الصحية في كربلاء

( المستقلة ) علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الجمعة ، عن مغادرة 149 مواطنا قادما الى المحافظة خلال فرض حظر التجوال وتطبيق قرار خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا مدة اربعة عشر يوما .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المغادرين استضافتهم مدينة الاوصياء التابعة للعتبة الحسينية مدة اربعة عشر يوما، وبمتابعة مباشرة من قبل مدير قطاع الحسينية الصيدلاني رائد فضل عباس ، وحسب توجيهات المدير العام صباح الموسوي “.

واضاف إن “المغادرين كانوا على وجبتين الاولى ضمت ( 97 ) مواطنا ، والثانية بلغ تعدادها (52 ) مواطنا “، مبينا إن “المغادرين تلقوا خلال مدة الاستضافة الصحية الرعاية الكاملة الطبية والصحية والخدمية “.