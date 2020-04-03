مغادرة 149 مواطنا من الاستضافة الصحية في كربلاء

( المستقلة ) علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الجمعة ، عن مغادرة 149 مواطنا قادما الى المحافظة خلال فرض حظر التجوال وتطبيق قرار خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا مدة اربعة عشر  يوما .

وقال المكتب الاعلامي  في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المغادرين استضافتهم مدينة الاوصياء التابعة للعتبة الحسينية مدة اربعة عشر يوما، وبمتابعة مباشرة من قبل مدير قطاع الحسينية الصيدلاني رائد فضل عباس ، وحسب توجيهات المدير العام  صباح الموسوي “.

واضاف إن “المغادرين كانوا على وجبتين الاولى ضمت ( 97 ) مواطنا ، والثانية  بلغ تعدادها  (52 ) مواطنا “، مبينا إن “المغادرين تلقوا خلال مدة الاستضافة الصحية الرعاية الكاملة الطبية والصحية والخدمية “.

 

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