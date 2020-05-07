مغادرة الرحلة الجوية الاستثنائية من كييف متوجهة إلى العراق

(المستقلة).. أعلنت السفارة العراقية في أوكرانيا عن مغادرة الرحلة الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية الأجواء الاوكرانية متوجهة إلى اربيل ومن ثم الى بغداد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت العاصمة الاوكرانية كييف، من مساء يوم الخميس الموافق 7/5/2020، لإعادة العراقيين العالقين والراغبين بالعودة الى ارض الوطن وعلى متنها 186 مسافراً.

وقال بيان عن السفارة تلقت (المستقلة) نسخة منه جرى تنظيم هذه الرحلة عبر التنسيق المستمر والحثيث من سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا بكر الجاف مع وزارة الخارجية العراقية وحكومة اقليم كوردستان العراق، ومع وزارة الخارجية الاوكرانية والجهات الحكومية الاوكرانية الاخرى ذات العلاقة بالخطوط الجوية والمنافذ الحدودية، من اجل استحصال الموافقات والسماح بتسيير رحلة استثانية للخطوط الجوية العراقـية، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرة ومغادرتها.

وأشار البيان الى أن الجاف وجميع كادر السفارة قد رافقوا المغادرين لإكمال إجراءات سفرهم، وتذليل ما قد يعترضهم من مصاعب.