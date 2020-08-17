مع اقتراب شهر محرم..تحذيرات الحكومة مستمره وتوصيات بأحياء عاشوراء من المنازل

حذرت وزارة الصحة العراقية مما وصفته بـ”عواقب وخيمة”، إذا لم يتبع العراقيون القواعد والتعليمات الصادرة عن الوزارة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أعلى معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ويستعد العراق لإحياء ذكرى عاشوراء، والذي يعد من أقدس الأيام في التقويم الإسلامي الشيعي، وقد حذر المسؤولون والشخصيات الدينية، العراقيين المواطنين من التجمعات خلال الحدث.

وفي كل عام، يلتقي مئات الآلاف في كربلاء، على بعد حوالي 62 ميلاً جنوب بغداد، لزيارة ضريح الإمام الحسين المقدس هناك، في عاشوراء، بعد أقل من أسبوعين، بالتزامن مع ذكرى وفاة الإمام الحسين حفيد النبي محمد.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، بيانا، دعت فيه جميع العراقيين إلى إحياء الحدث من داخل منازلهم وتجنب السير نحو كربلاء.