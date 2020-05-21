مع استمرار الاحتجاجات شعبية .. تمديد الحظر في اسبانيا

(المستقلة)..مددت إسبانيا، حالة الطوارئ لأسبوعين، وذلك مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان لحكومة بيدرو سانشيز التي تواجه أيضا احتجاجات شعبية.

ووافق البرلمان الإسباني على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى 6 حزيران بأغلبية 177 صوتا، ورفض 162 نائبا، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.

وسمحت حالة الطوارئ، في إسبانيا، بفرض تدابير حجر من بين الأكثر صرامة في العالم منذ 14 آذار، لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتم إنهاء الحجر على مراحل تستمر حتى نهاية حزيران.

المصدر: سكاي نيوز عربية