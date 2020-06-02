معمرة أرمنية عمرها تتعافى من كورونا

(المستقلة)..غادرت سيدة تبلغ من العمر 101 عاما ، الثلاثاء، المركز الطبي “غريغوري تسوفينار خاتشاتريان المنور” في أرمينيا، بعد تعافيها من مرض “كوفيد-19”.

وكتب المركز الطبي عبر صفحته على “فيسبوك”: “استقبلنا يوم 16 أيار، المريضة نازاني سيمونيان، من دار العجزة، المولودة عام 1919، مع الاشتباه الأولي بإصابتها بفيروس كورونا. ونتيجة للفحوصات، تم تأكيد إصابتها بكورونا والالتهاب الرئوي الثنائي. وتم تقييم الحالة على أنها خطيرة على أساس عمرها”.

وأفاد مصدر في المركز الطبي، بأنه تم نقل المرأة إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للعلاج المناسب، وبدأت بالتعافي تدريجيا.

ولفت المصدر إلى أن الفحوصات المخبرية الثانية أظهرت نتائج سلبية، وتم السماح لنازاني سيمونيان بمغادرة المستشفى.

وسجلت السلطات الأرمنية، الثلاثاء، 10009 إصابة و3427 حالة شفاء و158 حالة وفاة.