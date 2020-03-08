معلومات جديدة عن مسلسل الهيبة الجزء الثالث

المستقلة /حقق مسلسل الهيبة نجاحاً بتفاعل الجمهور مع شخصياته وأحداثه بغض النظر عن رأي النقاد حول مضمونه في الأجزاء الثلاثة التي عُرِضَت على مر المواسم الرمضانية سنوياً. وهو ما يحرّك حشرية المتابعين لاكتشاف تفاصيله والاطلاع على التسريبات حول أحداث جزئه الرابع المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ولقد نشر حساب ماريا حسن على “إنستغرام” بعض المعلومات الجديدة عن أحداث الجزء المقبل والتي تشير لدور انتقامي ستجسده الممثلة السورية ديمة قندلفت التي تلعب البطولة في الجزر الرابع المعروف بـ”الهيبة-الرد”. حيث أنها ستُطل بدور ابنة خاله جمال التي تعود لتأخذ ثأر والدها ‏الذي خان جبل بتعامله مع أعدائه وقُتل في نهاية الجزء الثالث على يد الشايب.

أما علاقة الحب الذي سيعيشها جبل بهذا الجزء، فستكون مع “مريم” التي تُجسِّد دورها الفنانة فاليري أبو شقرا التي كانت خطيبته في الجزء الثاني، وستعود إليه بعدما انفصلت عن زوجها.

وتُشير “حسن” بمنشوراتها عبر “إنستغرام” إلى عودة ابن شقيقه عادل من الفنانة نادين نجيم، وابنه من حبيبته الصحافية “نور رحمة” التي جسدت دورها الفنانة سيرين عبد النور.

أما الممثل عادل كرم، فأكد لمحبي شخصية جبل أنهم سيكرهونه بشدة في سياق المسلسل لكونه سيلعب دور ألد الأعداء لتيم حسن بطل المسلسل بأجزائه الأربعة.