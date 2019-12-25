معلمو ومعلمات كربلاء يدعمون ساحات التظاهر

(المستقلة)/علي النصر الله/.. توافد الآلاف من معلمي ومعلمات محافظة كربلاء ، مساء الأربعاء، في مسيرة جابت شوارع المحافظة دعما ومساندة المتظاهرين في ساحة التظاهر وسط المدينة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .

وقال نقيب المعلمين فرع كربلاء خالد المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نقابة المعلمين دعت المعلمين والمعلمات الى تظاهرة كبيرة لدعم ومساندة المتظاهرين السلميين في ساحة التربية مركز المدينة للمطالبة بحقوقهم المشروعة “.

وأضاف إن “الالاف من الكوادر التعليمية حضروا التظاهرة وعلى شكل كراديس منظمة جابت شوارع كربلاء رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تحقق الكثير من الإنجازات ونأمل المزيد من الانتصارات “.

وأوضح المسعودي إن “مظاهرات نقابة المعلمين دخلت شهرها الثالث على التوالي رغم بعض الاصوات الظلامية التي ارادت أن تنيل من موقف نقابة معلمي كربلاء المقدسة من خلال الاصوات المأجورة والمجرية لشخصيات فاسدة لكن ظل موقف نقابة معلمي كربلاء المقدسة صامدا ولم يتغير “.

يذكر إن ” طلبة مدارس الهندية شرقي كربلاء نظموا تظاهرة كبيرة امام مبنى القائممقامية، إضافة إلى خروج نقابة المهندسين الزراعيين في تظاهرة أخرى وسط المدينة ، فيما شهدت كربلاء إغلاقاً لعدد كبير من الطرق والتقاطعات “.