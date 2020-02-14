معلمو كربلاء ينتقدون قرار فك ارتباط مديرية التربية بالمحافظة

(المستقلة)/علي النصر الله / .. أنتقد نقيب معلمي كربلاء خالد مرعي المسعودي قرار وزارة التربية بفك ارتباط مديريات التربية بالمحافظات بناءً على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، واصفا ذلك بأنه ليس بالايجابي .

وقال المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هذا القرار لا يمكن تنفيذه لأسباب عدة وأهمها إن التخصيصات المالية وضعت ضمن تخصيصات المحافظة ، وإذا دخل القرار حيز النفيذ فيجب تغيير واقع الميزانيات المالية “.

وأضاف أما “السبب الاخر فستصبح هناك مشكلة كبيرة تمثل الفوضى بإصدار القرارات الحكومية وإجراء عملية التغيير وأغلب قرارات الدولة غير مدروسة وبالتالي سينعكس سلبا على أداء المديريات ( حسب قوله ) “.

وأشار الى إن “مدراء الدوائر والمحافظ يشكلون كتلة واحدة باتخاذ القرارات ونحن مع بقاء ارتباط مديرية التربية مع المحافظة ، حيث لو وقع أي حيف على المعلم يمكن نقل حالته الى المحافظ ويتم حل اشكالياته ، بينما إذا عادت المديريات الى الوزارة فسنصطدم بالكتب الادارية وحلقات الروتين “.