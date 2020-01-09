معلمو كربلاء يجددون الثقة برئيس فرع نقابتهم

( المستقلة )/علي النصر الله/..جددت نقابة المعلمين فرع محافظة كربلاء، اليوم الخميس، برئيس الفرع الدكتور خالد مرعي المسعودي كرئيسا لها للدورة جديدة لعام 2020 خلال انتخابات جرت في كلية الصفوة وبحضور ممثلين وزارات العدل والداخلية والربية ونقابة المعلمين المقر العام .

وقال المسعودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “انتخابات جرت لاعادة هيكلية نقابة المعلمين في كربلاء وفقا للمادة ( 2/ 13 ) من قانون نقابة المعلمين رقم 7 لسنة 1987 وتعديله تحت شعار ( بوحدة العراق يتحقق النصر والآزدهار ) “.

واشار الى إن “الانتخابات جرت وفق شفافية عالية وبحضور ممثلين عن وزارات العدال والداخلية والتربية ونقابة المعلمين المقر العام واعضاء النقابة “.

وأضاف تم “منحي تجديد الثقة لهذه الدورة كرئيس فرع لكربلاء وكذلك منح الثقة لنائب رئيس الفرع ، كما تم انتخاب 8 اعضاء كهيئة ادارية جديدة للنقابة بعد أن تنافس عليها 12 عضوا “.