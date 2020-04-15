معلمة تنضم لعصابة سرقة السيارات!

(المستقل)..أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي اللبناني عن تمكنها من تحديد كامل هوية أحد أفراد عصابة جديدة تنشط في عمليات سرقة السيارات نوع “هيونداي توكسون” ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

واشار بيان عن المديرية الى تمكن احدى دوريات هذه الشعبة من نصب كمين محكم على اوتوستراد زحلة – بعلبك، نتج عنه توقيف المشتبه بها اثناء قيامها بنقل سيارة مسروقة نوع “هيونداي توكسون” من منطقة جبل لبنان، بحيث جرى ضبطها، وقد تبين أنها سرقت بالتاريخ ذاته من محلة الجديدة.

وبالتحقيق معها، اعترفت انها كانت تعمل مدرسة متعاقدة في احدى مدارس منطقة بعلبك – الهرمل، وكان أحد الأشخاص المعروفين من قبلها قد طلب منها أن تعمل معه في عمليات نقل السيارات المسروقة من محلة الحازمية الى البقاع لقاء مبالغ مادية مغرية، ووافقت على ذلك وأقدمت منذ حوالي الشهر على تنفيذ 4عمليات نقل سيارات مسروقة.