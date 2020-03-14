معقمات الأيدي أم الماء والصابون.. ما الأفضل؟

المستقلة /هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لخفض خطر الإصابة بفيروس COVID-19 القاتل.

وتشمل إحدى هذه الطرق الرئيسة، غسل اليدين بشكل منتظم، على الرغم من صعوبة تطبيق ذلك أثناء التنقل.

وفي حين أن معقمات الأيدي تشكل بديلا رائعا خارج المنزل، حذر الخبراء من أنها ليست فعالة مثل استخدام الماء الساخن والصابون.

والآن، أنشئ Popular Science رسما بيانيا مفيدا لإظهار مدى فعالية معقمات الأيدي، وجميع البكتيريا التي لن تقتلها.

وأوضح حساب Popular Science على “إنستغرام”: “أشعل COVID19 نقاشا رئيسيا حول معقم الأيدي، الذي يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة فقط. استخدم هذا المخطط كدليل مفيد لما يفعله المطهر القياسي (محتوى الكحول 60%)”.

ويوضح الرسم البياني أن معقم اليدين فعال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك COVID19 وMRSA والإنفلونزا وhepatitis B وE-coli وفيروس نقص المناعة البشرية والسل.

ومع ذلك، فإن مطهر الأيدي لا يعد وقائيا ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية: norovirus وأمراض القدم والفم، وcalicivirus وفيروس شلل الأطفال، وhepatitis A وCryptosporidium وClostridium difficile، وpolyomavirus.

واستنادا إلى النتائج، يحث الخبراء الناس على غسل أيديهم بالماء والصابون حيثما أمكن.

وفي حديثه مع Mirror Online، أوضح باباك أفشار، وهو طبيب مع Zava، بالقول: “النصيحة الأساسية هي استخدام الصابون والماء لغسل الأيدي، هذه هي أفضل طريقة للتخلص من البكتيريا. ومعقم الأيدي لا يعد جيدا، لكنه أفضل من لا شيء، خاصة إذا كنت في الأماكن العامة”.

– ماذا تكافح معقمات الأيدي؟

COVID-19

MRSA

Influenza

Hepatitis B

E-coli

Hepatitis C

Acinetobacter baumanii

Enterococcus faecalis

Zika

Candida albicans

HIV

Pseumonas aeruginosa

Tuberculosis

MERS

Ebola

SARS

– ما الذي يعجز عنه مطهر اليدين؟

norovirus

Foot and mouth disease

Calicivirus

Poliovirus

Hepatitis A

Cryptosporidium

Clostridium difficile

Polyomavirus