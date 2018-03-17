معصوم يشيد بقرار رفع الحظر ويدعو لشمول جميع الملاعب العراقية

(المستقلة)..هنأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم السبت 17/3/2019، العراقيين جميعا والجمهور الرياضي والهيئات الرياضية بوجه خاص باعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قراره برفع الحظر الدولي عن معظم الملاعب العراقية مشيدا بدور ومثابرة واصرار الجماهير الرياضية على تحقيق هذا النصر الرياضي.

وفيما أعرب عن شكر العراق لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت سعي بلاده لرفع الحظر المفروض على ملاعبه ،ونوه بجهود الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية، دعا قيادة (فيفا) الى تتويج قرارها بتعجيل رفع الحظر عن كافة ملاعب العراق ودعا الجهات المعنية الى الاسراع باستكمال جميع الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.