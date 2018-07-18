معصوم يجتمع مع قادة الكتل السياسية في بغداد

(المستقلة)… من المقرر ان يجتمع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه عصر اليوم الأربعاء في بغداد مع قادة الكتل السياسية، والقوائم الفائزة في الانتخابات.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان معصوم وقادة الكتل سيناقشون الأوضاع التي تشهدها البلاد من احتجاجات على تردي الواقع الخدمي والمعيشي إضافة الى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

يشار الى ان محافظات وسط وجنوب العراق منذ اكثر من 10 ايام تشهد تظاهرات بتحسين الواقع المعيشي والخدمات والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري والاداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها.(النهاية)