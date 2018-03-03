معصوم يتلقى دعوة من الصدر لحضور مؤتمر الوحدة الأسلامية

(المستقلة).. تلقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى اصدر لحضور مؤتمر ديني للوحدة الاسلامية.

وقال بيان عن مكتب رئيس الجمهورية ان معصوم تسلم لدى استقباله، اليوم السبت 3/2/2018، مبعوثي الصدر، ضياء الشوكي،و سهيل العقابي، دعوة لحضور المؤتمر الديني العلمي الخاص بالوحدة الإسلامية والذي يحمل اسم السيدة فاطمة الزهراء(ع).

واشار البيان الى ان رئيس الجمهورية أعرب عن شكره لكرم الدعوة وتمنياته للمؤتمر والقائمين عليه بالنجاح وتحقيق ما منشود منه.

واضاف كما جرى اثناء اللقاء تناول مجمل الأوضاع السياسية والانتخابات المقبلة.