معصوم يؤكد أهمية تعزيز حرية العمل الاعلامي ليكون أداؤه فاعلا ومهنيا وأمينا

(المستقلة)..أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أهمية تعزيز حرية العمل الاعلامي ليكون أداؤه فاعلا ومهنيا وأمينا.

وتحدث معصوم عند استقباله في قصر السلام ببغداد، ظهر اليوم السبت 24/2/2018، وفدا من رؤساء التحرير ومسؤولي عدد من المؤسسات الاعلامية في المملكة العربية السعودية ،عن نظر العراق بأهمية إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة الأخرى انطلاقا من الشعور بضرورة ترسيخ مبادئ التفاهم وحسن التعايش والتفكير ببناء المنطقة وتقدم دولها وشعوبها وذلك على أسس المصالح المشتركة للبلدان والشعوب.

وأكد في حديثه إلى الصحفيين حرص العراق على أن يكون دائما إلى جنب ما يعزز السلام والتعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء، حيث أشار سيادته إلى أن تغليب المشتركات والمصالح المتبادلة وارادة الأمن والسلام والتقدم هو الضامن لتجاوز جميع المشكلات التي تعاني منها المنطقة في هذه الظروف التاريخية الحرجة.

واستمع معصوم إلى ملاحظات وأسئلة أعضاء الوفد، مجيبا عليها بصراحة وشفافية، معبرا عن التقدير لدور وسائل الاعلام في أن تكون بمستوى المسؤولية التي تخفف من أجواء التوتر وتراعي متطلبات أمن شعوب وبلدان المنطقة.

وحضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبدالعزيز الشمري ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين العراقيين.