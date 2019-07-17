معركة من أجل طرابلس:

الجيش اللوطني الليبي خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني تبدى التصميم على القتال حتى الموت

علاءالدين صالح

كاتب وصحفي ليبي حر

لقد مرت أكثر من ثلاثة أشهر منذ إطلاق الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر العملية العسكرية في طرابلس “لتطهير العاصمة من الميليشيات والجماعات المسلحة”. في 4 أبريل الماضي، عندما اتخذت قوات المشير خطواتها الأولى في غرب ليبيا ، بدا من غير المحتمل أن تكون حكومة الوفاق الوطني قادرة على إعطاء استجابة متناسبة للهجوم السريع الذي تم إحرازه من قبل الجيش الوطني الليبي الذي أكمل للتو الحملة العسكرية واسع النطاق لتأمين حقول النفط في جنوب البلاد.

ومع ذلك ، فإن التهديد الناشئ عن تقدم قوات الجيش الوطني الليبي كان يضغط على الجماعات المسلحة المتباينة والمتنافسة للتجمع حول هدف مشترك قوامه مواجهة جيش المارشال الليبي.ويزعم الخبراء الدوليين والمحليين أن هذه هي الطبيعة الوجودية للتهديد التي أدت إلى مقاومة شرسة يواجهها الجيش الوطني الليبي ولا يزال يتغلب عليها في ضواحي طرابلس.

الجيش الوطني الليبي – تهديد وجودي لميليشيات طرابلس

ربما تكون القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد قللت حقًا من قدرة الجماعات المسلحة على إيجاد أرضية مشتركة والربط معًا في حالة ظهور تهديد إلى حد ما يعرض وجودها ذاته للخطر. خلال السنوات القليلة الماضية ، تحولت العاصمة إلى ملاذ آمن ومصدر للدخل للميليشيات التي ظهرت بعد الإطاحة برئيس الدولة السابق معمر القذافي.

والإستفادة من عدم وجود الهيئات الأمنية التابعة للدولة وكذلك الفراغ الأمني الذي خلفته سنوات من الاضطراب الناجم عن المواجهة المستمرة ما بعد الثورة بين الأطراف المتحاربة ، واكتسبت الجماعات المسلحة موطئ قدم في العاصمة. من أجل تنظيم وضعهم بطريقة أو بأخرى ،تم إدراج عدد من الميليشيات جزئيًا إلى الحظيرة القانونية من خلال إلحاقها إلى وزارتي الشؤون الداخلية والدفاع التابعتين حكومةالوفاق.

بصرف النظر عن هذا ، لا يمكن اعتبار انتمائهم إلى الحكومة أكثر من مجرد خيال بسيط ومحاولة كامنة من جانب سلطات طرابلس لإبقاء هذه المجموعات على إرتباط قصير. كان من المفترض أن هذه المجموعات تضمن الأمن لحكومة الوفاق الوطني في مقابل الحصول على الملايين من المساعدات المادية والمالية من الميزانية الوطنية. في الواقع ،إنها كانوا ولا يزالون مستقلين ويتصرفون ، في معظم الحالات ، على أساس مصلحتهم الخاصة.

الفشل في نزع سلاح الميليشيات المسلحة وإضفاء الشرعية عليها

استمرت مشكلة المليشيات في عاصمة طرابلس سواء قبل وبعد تأسيس حكومة الوفاق الوطني في عام 2014. ومنذ ذلك الحين ، لا تزال حملة غير مجدية حتى الآن تهدف إلى نزع سلاح وإدماج الميليشيات في القوات المسلحة النظامية. في الوقت الحالي ، تظل عشرات الميليشيات و “الكتائب” في طرابلس وضواحيها ، العاملة هناك بصفة رئيسية وفقًا للمبدأ الإقليمي .

في أواخر عام 2018 ، شكلت العديد من أقوى المجموعات ائتلافًا -ما يسمى “قوات حماية طرابلس”. يشكل التحالف جوهر القوات الموالية حكومة الوفاق الوطني التي تقاتل جيش خليفة حفتر. على الرغم من أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج تمتلك جيشها الليبي، إلا أنه في الواقع قليل العدد. نتيجة لذلك، تواصل الاعتماد على هذه المجموعات التي أعلنت عن عملية مضادة تسمى “بركان الغضب” لصد هجوم الجيش الوطني الليبي.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل فترة طويلة من العملية العسكرية التي قام بها جيش حفتر في العاصمة ، أعلن وزير الداخلية للوفاق فتحي باشاآغا عن خطة جديدة لتأمين طرابلس وضواحيها وكذلك ليبيا باكملها.وينبغي أن تركز الخطة الجهود على حل مشكلة المليشيات و انتشار الأسلحة غير الخاضع للسيطرة. ومع ذلك ، فبدلاً من تحقيق أهداف الخطة الوزيرية ، ظهر اتجاه آخر مختلف تمامًا.

تعميق التقارب بين حكومة طرابلس والميليشيات

إن التقارب بين الجماعات المسلحة العاملة في غرب ليبيا وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز سراج قد بلغ أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الطويلة الأمد بين الجانبين.مع الأخذ في عين الإعتبار الحقيقة أن سلطات طرابلس لم تغامر بإنتقاد رجال الميليشيات والتعامل معهم بشكل حاسم سابقاً، خوفًا من أي تداعيات محتملة حتى الإطاحة بها ، والآن يبدو أن حكومة الوفاق لا تعترف حتى بوجود هذه المشكلة.

من المرجح أن هذا التقارب القوي يفسر إحجام وسائل الإعلام التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني عن ذكر تلك الجماعات المسلحة التي تقاتل حاليًا إلى جانب الحكومة المعترفة بها دوليًا في تغطيتها للاشتباكات في داخل طرابلس وحولها. ينطبق هذا أيضًا على عدد من المسلحين المطلوبين محليًا ودوليًا وعناصر المنظمات المتطرفة المشاركة في القتال الحالي ، على الرغم من تقديم العديد من التقارير من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

في سياق الحرب المستمرة في طرابلس التي تغذيها الإمدادات العسكرية الخارجية من تركيا وقطر والإمارات وفرنسا، يدخل الصراع في ليبيا مرحلة جديدة من المواجهة الإقليمية. يبدو أن جميع القوات الليبية المحلية التي تعول على دور حاسم من داعميها الأجانب ليست مستعدة للتسوية مع بعضها البعض. ولا يترك ذلك سوى مساحة ضيقة للتفاؤل. من المتوقع أن تستمر الحرب حتى هزيمة أحد الأطراف في النهاية أو إجبارها على الاعتراف بهزيمتها. ولكن في ظل الظروف الحالية ، هناك طريق طويل نحو تحقيق ذلك.