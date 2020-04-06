معركة كلامية بين ريم البارودي وريهام سعيد

المستقلة /يبدو أن العلاقة بين الفنانة المصرية ريم البارودي وزميلتها الإعلامية ريهام سعيد تشهد توترا كبيرا في هذه الفترة، حيث انفجرت الأزمة بينهما على العلن أمس الجمعة.

بدأت القصة حين لاحظ رواد مواقع التواصل بأن ريهام لم تترك أي منشور للفنان أحمد سعد عبر حسابه في “إنستغرام”، إلا ووضعت علامة إعجاب عليه، وهو الأمر الذي أثار دهشة بين متابعين خاصة أنها هاجمته وانتقدته أكثر من مرة سابقا، ولكن البعض فسّر ما تفعله ريهام بأنها محاولة لإثارة غيرة وغضب ريم البارودي وهي طليقته السابقة.

وقبلها لاحظ جمهور الثنائي إنهاء صداقتهما على “إنستغرام” واتهام ريهام سعيد بمحاولة التقرب من أحمد سعد.

على خلفية هذه المناوشات غير المعلنة نشبت حرب كلامية بين البارودي وسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيل صوتي لريم تشن خلاله حربا كلامية ضد ريهام سعيد.

وظهرت ريم في فيديو عبر استوري حسابها طالبت فيه مسؤولي صفحات السوشال ميديا المهتمة بنشر أخبارها وجمهور متابعيها بعدم الانسياق وراء أي أزمات أو الرد على أحد في أي خصومة.

وقالت البارودي في الفيديو: “أرجوكم ما تردوش على المرضى النفسيين والحرب اللي بتتعمل.. أرجوكم ما تردوش وما تزعلوش وما تضايقوش.. عشان إذا خاصم فجر.. وكل واحد بياخد على قد نيته.. خلينا نرد بشغلنا.. بحبكوا قوي”.

ولم تكتف ريم بذلك بل قالت صراحة: “أنا برقبة ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبة لي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها.. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد”.

وتابعت وهي تتحدث مع شخص بجانبها: “ونبي ابعتلها الفويسات، وحياة مرض أمك عندك.. بتدافع عن مين يا حبيبي.. مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. عيب أما تقول عذر أقبح من ذنب.. انا بعمل فورورد للأخبار مش محتاجة إنك تقولي الكلمتين دول”.

كما قامت ريم البارودي، بكتابة ستوري لديها عبر “إنستغرام”، قالت فيه: “فيه شخص اسمه خالد حاول يصالحني وعشان أنا قولت خيركم من بدأ بالسلام والصلح صالحته لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شغالين في أي حته بقيت أنا شغلتهم.. استغفر الله العظيم”.

من جانبها، نشرت الإعلامية ريهام سعيد تسجيلات صوتية مسربة من ريم البارودي تعاتب فيه أحد الأشخاص لدفاعه عن سعيد. وكتبت الإعلامية: “حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ..اللهم نور بصيرتنا جميعًا .. الشماتة والمعايرة بقله الرزق.. إخس بجد إخس”.

كما نشرت ريهام، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها على إنستغرام، بإحدى فقرات برنامجها الموقوف، علقت فيه على سبب غدر من عاشروهم الذين قاموا بأكل “العيش والملح” معهم، كأول رد فعل لها بعدما قامت الفنانة ريم البارودي بسبها.

ووضعت ريهام سعيد، عنوانًا للفيديو الذي نشرته “اتعلموها بقي” في إشارة غير مباشرة إلى أزمتها مع ريم البارودي.

وقالت ريهام في الفيديو:”في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع مش أكتر.. مش عشان يكون في بينكم عشرة.. وترجع ناس تسأل باعني ليه أو باعتني ليه ما هي جعانة”.