معرفة ازدحام المطعم .. ميزة جديدة من Google Maps

المستقلة /- أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة على تطبيقها للخرائط Google Maps جوجل مابس، والتى ستخبر المستخدمين بمعرفة إلذا كانت المطاعم أو المتاجر والحدائق التى يرتادونها مزدحمة أم لا.

وبحسب موقع CNET التقنى الأمريكي فإن جوجل قد أضافت ميزات جديدة لخاصية الإنشغال أو الازدحام busyness والتى كانت قد أطلقتها من قبل، حيث ستظهر للمستخدمين إذا كان المكان مزدحما أو لا وبأى قدر وذلك قبل الذهاب إلى المتجر أو المطعم أو غيره.

ويأتى هذا التحديث فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث تعتبر الميزة هى مساعدة للمستخدمين بشكل أساسي فى تطبيق عملية التباعد للاجتماعى، حيث تساعدهم على الامتناع عن الذهاب إذا كانت الأماكن التى سيرتادونها مزدحمة.

وستوفر شركة جوجل الميزة على تطبيق Google Maps على هواتف أندرويد وآيفون قريبا لكل المستخدمين، كما يمكن للمستخدمين الانتقال إلى التطبيق فى هواتفهم والبحث عن الميزة لمعرفة مدى انشغال أو ازدحام المطاعم أو الأماكن التى سيذهبون إليها.

وكانت شركة جوجل قد أتاحت ميزة الوضع المظلم أو dark theme على تطبيقها للخرائط Google Maps، وذلك على بعض هواتف أندرويد ، حيث ستقوم بعد ذلك بتعميم الميزة على جميع الهواتف.

وستكون ميزة الوضع على تطبيق Google Maps عبارة عن ثلاثة خيارات، الأول: سيشكل المظهر الفاتح والذى يعرض الخرائط بشكل مضئ، والثانى: الوضع المظلم والذى سيكون عبارة عن درجة من اللون الأسود مع إظهار الخرائط بشكل جيد.