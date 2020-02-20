معرض CES 2020 يكشف عن اغرب الابتكارات الالكترونية

المستقلة / في كل سنة يكشف معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية CES، عن العديد من الابتكارات و الأجهزة ، من قبيل أجهزة التلفاز الجذابة، والسيارات الفخمة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القوية، ولكن المعرض ليس موطنًا للشركات الكبرى فحسب، بل وأيضا للحالمين والمبتكرين والعالم المجنون في بعض الأحيان، وفيما يلي بعضا من أغرب الأشياء التي شوهدت في معرض CES 2020:

Raclette robot: تجريف الجبن

تم الكشف عن روبوت يقدم جبنة ذائبة ولذيذة، من خلال تسخين عجلة من الجبن وتجريف الطبقة العلوية على صفيحة.

Charmin RollBot: روبوت تسليم ورق التواليت

هو روبوت ذو عجلتين يمكنه جلب لفافة جديدة، ويبلغ طوله حوالي 6 بوصات، له وجه دب مثل الرسوم المتحركة، وقالت شركة Procter & Gamble، التي تمتلك روبوت Charmin، إن الروبوت لن يكون للبيع وكان مجرد مثال على ما هو ممكن قريبا.

Younglingz Lil Flyer – الأمتعة التي يمكن لأطفالك ركوبها

تقدم Younglingz حلاً جديدا لمشاكل السفر مع الأطفال، وهو مزيج من عربة الأطفال وحقيبة السفر، يضم حزام أمان بحيث يمكنك ربط طفلك.

ابتكارات طبية ستغير مستقبل البشرية

فريسكو إيفا ميني: مثل keurig لزيت الزيتون

Fresco’s Eva Mini هو جهاز Keurig-esque يحول جرابا مجمدا إلى مجموعة من الزيوت العطرية اللذيذة، ما عليك سوى وضع جراب في الجهاز، والضغط على زر، ومشاهدة الوقت الذي يصب فيه السائل في فنجانك، فوفقًا للأشخاص في Fresco، تسمح عملية التجميد السريع للزيت بالاحتفاظ بقيمته الغذائية ونكهته.

CharaChorder: البديل للوحات المفاتيح

لدى الأشخاص في CharaChorder رؤية جديدة جذرية للكتابة التي تتكون من وحدتي تحكم، كل منهما بها تسعة أذرع تحكم صغيرة، كل عصا لها أربعة أوامر – مثل الحروف الفردية، أو الأوامر مثل “أدخل” – المعينة للاتجاهات، ويمكنك الضغط على جميع حروف الكلمة لكتابتها على الفور.

Cyrcle Phone: الهاتف الدائري

يقدم صانعو Cyrcle Phone رؤية مختلفة، رؤية مستديرة، فوفقا للشركة، تم تصميم الهاتف مع وضع Gen-Z في الحسبان، ويناسب حجم وشكل هاتف Cyrcle Phone الأيدي والجيوب الصغيرة، ولأن الأطفال في هذه الأيام يحبون الاستماع إلى الموسيقى معا عن طريق مشاركة سماعات الرأس، يحتوي Cyrcle Phone على مقابس صوت مدمجة.