معرض فني في القاهرة ينتقد الرئيس التركي اوردوغان ويصفه بالظالم

(المستقلة)/ نورا المرشدي-القاهرة/..تصدرت لوحة (أردوغان الحاكم الظالم) صالون اتيليه القاهرة بمشاركة 57 فنانا

وبدأ صالون اتيليه القاهرة أعماله، الخميس الماضي، بمقر الاتيليه وسط العاصمة، ويستمر لأسبوع بمشاركة 57 فنانا من مصر والعراق وأوروبا ينتمون لمختلف المدارس الفنية.

وتضمن الصالون لوحة للفنان اياد محمود الشناوي عنوانها (اردوغان الحاكم الظالم).

ويعد الشناوي أصغر المشاركين في الصالون النوعي الذي يشارك فيه عدد كبير من أهم مبدعي مصر منهم الدكتورة صفية القباني عميد كلية الفنون الجميلة سابقا، والفنان سيد هويدي، والفنان حكيم صالح، والفنان أحمد الصعيدي، والفنان محمد الطحان، و الفنان وجيه يسه، والفنان محمد الطحان ، والدكتورة اماني فهمي ، والدكتورة فيروز سمير عبدالباقي ، والفنان الفرنسي ديلشاد ، والفنان ابراهيم المطيلي، وقوميسير التصوير الضوئي الفنان وحيد مخيمير . وسيقوم بتكريم الفنان المصور عدلي ذكي .

ويعقد صالون الاتيلييه تحت رعاية الفنان احمد الجنايني رئيس مجلس الادارة وبمشاركة فريق العمل المكون من حازم رشاد ومقرر لجنة الفنون التشكيلية الفنان محمود مختار ومدير اتيلييه القاهرة احمد كمال الدين .

و قام الفنان احمد الجنايني والدكتور علاء الطيب الأمين العام لاتيلييه القاهره بدعوة كل من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غاده والي وزير التضامن الاجتماعي .

ويعد هذا الصالون الأول من نوعه وهو بخلاف صالون الاتيلييه السنوي الخاص بمشاركة الأعضاء فقط وهناك ايضا صالونات للفرع الفنون التشكيلية مثل صالون النحت والجرافيك والتصوير