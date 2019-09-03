معرض توت عنخ آمون في باريس يحظي بحضور غير مسبوق

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزارة الاثار: معرض الملك توت عنخ امون بباريس يحطم الأرقام القياسية

للمعارض الأكثر زيارة بفرنسا

تناقلت وسائل الأنباء العالمية و الفرنسية خبرا يفيد ان المعرض المؤقت للملك توت عنخ أمون و المعروض حاليا بقاعة “جراند هال لاڤيليت” بالعاصمة الفرنسية باريس ، و الذي افتتحه وزير الاثار خالد العناني في مارس الماضي تحت عنوان: ” توت عنخ امون…كنوز الفرعون،” قد حطم الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية في فرنسا حيث انه المعرض الأكثر زيارة و مشاهدة بفرنسا، حيث بلغ عدد زواره المسجلة حتي الان 1,371,476 زائر، وذلك طبقا لآخر تعداد رسمي صادر عن مسؤلي المعرض موضحة ان هذا العدد سيتم زيادته حيث ان المعرض مستمر ا وحتي 22سبتمبر الجاري.

و قالت الصحف ووكالات الأنباء الفرنسية و العالمية ان هذا المعرض و غيره من المعارض الخارجية المؤقتة التي تقيمها مصر بالخارج هي افضل دعاية لمصر وحضارتها العريقة و كنوزها الفريدة، مما له من مردود إيجابي علي حركة السياحة الوافدة الي مصر و تكرارها.

الجدير بالذكر ان معرض “توت عنخ امون … كنوز الفرعون” كان قد افتتحه وزير الاثار المصري ووزير الثقافة الفرنسي في مارس الماضي و سيستمر المعرض حتي ٢٢ سبتمبر الجاري، ثم سينتقل الي العاصمة البريطانية لندن، حيث سيتم افتتاحه في أوائل شهر نوفمبر، في محطتة الثالثة بعد مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، و باريس.

يعرض المعرض عدد من القطع الاثرية من مقتنيات الملكً توت عنخ امون