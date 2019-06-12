معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019 يستعد للانطلاق مع ظهور نجم سهيل

(المستقلة)..انتهت اللجنة العليا المنظِّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية(ADIHEX) من وضع التصور النهائي لشكل ومضمون نسخة 2019 من المعرض، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويعتبر الأشهر والأكثر شعبية في مجال الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، إلى جانب وضع تفاصيل البرامج والفعاليات المصاحبة له.

و قررت اللجنة أن تحمل هذه الدورة، شعار الصيد المستدام، كما تتميز بالكثير من والابتكار والمتعة؛ حيث قامت بتقديم موعد نسخة هذه السنة من المعرض ليسبق موسم المقناص، حتى يتسنى للصقارين اقتناء كل الأدوات والمعدات التي يحتاجونها قبل بدء الموسم، الى جانب العديد من التسهيلات التي ستحملها النسخة المقبلة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في اقتناء أسلحة الصيد من أرقى وأفضل وأكبر شركات السلاح المحلية والدولية المشاركة في المعرض.

وأعلنت اللجنة عن عزمها إطلاق العديد من المسابقات للجمهور في الشعر النبطي العمودي والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، الى جانب التوسع في اقسام المعرض. كما ارتأت اللجنة أن تضيف إلى نسخة هذا العام العديد من الفعاليات المصممة خصيصا للأسر تناسبا مع أجواء العطلة الصيفية، وناقشت الأهداف الرئيسية للمعرض والتي تتضمن تسليط الضوء على الحراك الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الفرص الثقافية والفنون التي تعكس الهوية الوطنية وتفعيل جهود الحفاظ على التراث الإماراتي، وإبراز دور العديد من المؤسسات الإماراتية ومبادراتها في ترسيخ القيم الأصيلة لشعب الإمارات وثقافته، من خلال المعرض الذي انطلق في عام 2003 ليصبح واحدا من أهم المعارض في العالم في مجاله، محققاً النجاح على مدى دوراته السابقة في النواحي الإعلامية والمشاركات والحضور؛ حيث استطاع أن يستقطب أكثر من 100 ألف زائر يمثلون أكثر من 120 جنسية في دورة العام الماضي 2018.

وسيتم تشجيع الفنانين على إنجاز أعمال فنية تتخذ من عام التسامح سمة وموضوعاً لها، وتعكس الأهمية الكبرى التي تحتلها أنشطة الصيد والصقارة والفروسية في وجدان الإنسان.

وسيطلق المعرض مسابقة تعليمية موجهة للأطفال حول مفهوم التسامح وإبراز الإمارات كمثال حي عليه والتي ستتخذ شكل أسئلة يجد الأطفال إجابات عليها في الأجنحة المشاركة، إلى جانب سلسلة من ورش العمل التي تتوافق جميعها مع الموضوع العام للمعرض الذي يتضمن الفنون التقليدية والمنتجات والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية والترفيهية.

وقال ماجد المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض: “ستكون نسخة 2019 من المعرض الدولي للصيد والفروسية متميزة وثرية وممتعة..، فقد عملنا على تطوير رؤية المعرض، والارتقاء ببرنامجه ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع الأهداف السامية لعام التسامح التي نعتبرها النقطة المحورية لعملنا في هذا الحدث الكبير لهذا العام، كما قمنا أيضًا بتصميم مخطط المعرض بطريقة مبتكرة وعلمية”.

وأضاف المنصوري: ” يعد المعرض مهرجانا عالميا تراثيا وثقافيا يجمع محبي الصيد والفروسية وحفظ التراث وصون البيئة، إلى جانب اهتمامه بقضايا البيئة وحفظ الحياة البرية ورفع الوعي بأساليب الصيد المستدام ورياضات الصيد بالصقور وكلاب السلوقي، ويولي عناية خاصة بتحفيز الجمهور على المشاركة في حماية الحيوانات والرفق بها، وسيحظى هذه السنة بمشاركات كبرى من الشركات المحلية والعربية والدولية في قطاع الرياضات الخارجية والرحلات والصقارة والقطاع البحري وصناعة أسلحة الصيد والصناعات التقليدية ومؤسسات حماية البيئة وصون التراث على أرض واحدة لتبادل المعارف والخبرات وعقد الصفقات التجارية”.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019 بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية من هيئة البيئة ابوظبي و الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى وشركة واحة الزاوية بالإضافة الى “نادي ظبيان للفروسية” وشركة “سمارت ديزاين أل أل سي” و”تايجر العقارية”، ويدعم المعرض كلٌّ مركز ابو ظبي الوطني للمعارض، دائرة الثقافة والسياحة في ابو ظبي ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالإضافة إلى العديد من شركاء الإعلام المحليين والعرب والدوليين.

*المصدر: “ايتوس واير“