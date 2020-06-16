معدلات قياسية.. العراق يسجل 60 حالة وفاة و1385 اصابة جديدة بكورونا

( المستقلة).. اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة 1385 اصابة جديدة و60 حالة وفاة بفيروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الثلاثاء انه تم فحص (١٠٣٣٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٩٠٣٣٥)

وبينت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٣٨٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٧١

بغداد / الكرخ ٤٦٥

مدينة الطب ٧٢

النجف الأشرف ٣٥

االسليمانية ١٣٢

أربيل ٣٢

كربلاء ٤٠

كركوك ٣٥

ديالى ٦٢

واسط ٥٦

الديوانية ١٩

البصرة ٧٦

ميسان ١٠٠

بابل. ٦٠

ذي قار ١٠٩

نينوى ١١

الانبار ٦

دهوك ٢

المثنى ٢

– الشفاء: ٥٩١ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ١٨٩

بغداد الكرخ ١٢٦

مدينة الطب ٢٣

النجف ١٧

اربيل. ١٣

دهوك ٧

كركوك ٧

كربلاء ١٩

ديالى ٨

البصرة ١٨

ميسان ٢٥

واسط. ٢٥

بابل: ٥٥

الديوانية: ١٧

ذي قار ٢١

المثنى ١١

نينوى: ٢

صلاح الدين: ٨

-الوفيات ٦٠ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٨

بغداد الكرخ ٥

مدينة الطب ٢

النجف ٤

السليمانية ٦

اربيل ١

كركوك. ٢

ديالى. ٢

البصرة ١

واسط. ٥

ميسان ١

ذي قار ١٢

بابل ١

مجموع الأصابات : ٢٢٧٠٠

مجموع حالات الشفاء : ٩٨٦٢

الراقدين الكلي: ١٢١٢٦

الراقدين في العناية المركزة: ١٤٨

مجموع الوفيات: ٧١٢