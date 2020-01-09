معجون الزنجبيل لعلاج الصداع

المستقلة / هل تعاني من الصداع وتبحث عن علاج طبيعي دون الحاجة لتناول الادوية؟ استخدم القدماء قديما هذا العلاج الفعال والطبيعي لعلاج مشكلة صداع الرأس دون آثار جانبية.

المكونات:

1 جذر زنجبيل متوسط ​​الحجم

5 قطرات زيت النعناع

الطريقة:

في الخلاط ، أضف الزنجبيل وامزجه لتشكيل عجينة. انقل العجينة إلى وعاء وإضافة 5 قطرات من زيت النعناع. امزجه جيدًا.

ضع طبقة سميكة من هذا المزيج على جبينك واتركه لمدة 15 دقيقة قبل أن تمسحها بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة.

كرر عدة مرات في اليوم ولكن لا تزيد عن ثلاث مرات حتى تشعر بالرضا عن النتائج.

الفوائد:

للزنجبيل آثار مسكنة مهمة تساعد في تقليل الحساسية للألم.

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للألم تشفي من صداع الجيوب الأنفية.

تخترق الجلد وتعمل بشكل جيد في تخفيف الصداع مثل أي بلسم آخر للصداع.

تساعد عجينة الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية واسترخاء العضلات المتوترة.

يساعد الزنجبيل أيضًا في الإصابة بالصداع النصفي والصداع المرتبط بالأنف المزمن والرشح.

يعمل زيت النعناع والزنجبيل بشكل جيد ومدهش لعلاج الصداع.