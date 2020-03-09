معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي

المستقلة /خرج الفنان أحمد فهمي بتوضيح سريع بعد اتهامه بالإساءة إلى زميله الفنان معتصم النهار، من خلال تغريدة أثارت حالة جدل كبيرة قبل حذفها.

أحمد فهمي يوضح حقيقة خلافه مع معتصم النهارأحمد فهمي قال فيبرنامج “ET بالعربي” أنه لم يقصد معتصم النهار من خلال التغريدة التي نشرها وأثارت ضجة كبيرة، وأنه اضطر إلى حذفها بعد أن فهمت بشكل خاطئ من قبل البعض وأخذ الموضوع أبعاد أخرى منها أن بينهما خلافاً.

وأضاف أحمد فهمي أنه يعتب على بعض الصحفيين الذين سارعوا ونشروا أن بينه وبين معتصم النهار خلافاً، في حين أن تغريدته كانت مزحة ليس أكثر وعندما وجد أنها فهمت بطريقة خاطئة حذفها في الحال.