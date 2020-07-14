معتز مطر يرد على محمد نوح القضاة

استنكر الإعلامي المصري معتز مطر الطرح الذي تقدم به النائب محمد نوح القضاة خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية حول تفسيره لخلق الله شعوبا وقبائل، بأن العرب خلقوا ليكونوا “أساتذة” العالم وليس لصناعة الطائرات والقطارات لينافسوا بها الغرب.

ورد مطر خلال حلقة من برنامجه التلفزيوني الذي يعرض على قناة الشرق “لا أقول صدمت لكن إتخضيت” في إشارة منه للتفسير الغريب الذي سمعه من الداعية وعضو مجلس النواب الأردني.

ورفض الإعلامي معتز مطر ما جاء به النائب القضاة من تفسير لدور العرب.