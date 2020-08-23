حامد شهاب

جهود مشكورة بذلها العاملون في مركز صيانة الميكانيك التابعة لكهرباء جنوبي بغداد ، من خلال المسؤول عن الورشة ، وهو حديث العهد بالمسؤولية ، السيد باسم الكرغولي والفني الأقدم المتعاون على الدوام السيد حميد هندي ( أبو مصطفى) والمدير الفني الاقدم شوكت ابراهيم (أبو محمد) ، والمهندس علي شوكت ومن معهم في وجبة يوم السبت المسائية 22 آب 2020 .

لقد وجدنا التعاون والتعامل الطيب في تقديم الخدمة بإعادة التيار الكهربائي بمحلة 836 بعد مناشدة لمسؤول الورشة السيد باسم الكرغولي، الذي أبدى تعاونه مع الاسرة الصحفية عندما زرتهم شخصيا ، وقد أنهى معاناة أهالي المنطقة مع محولة زقاق 7 ، وأعاد التيار الكهربائي ، بعد ان تعرض لانقطاعات كثيرة منذ سنوات.

ويؤكد أهالي حي الميكانيك أنهم يتوجهون الى السيد وزير الكهرباء بأن يشمل ورشة صيانة الميكانيك بتكريمهم وتوجيه كتاب شكر وتقدير لما يبذولونه من جهود جبارة في تصليح الاعطال والاستجابة السريعة لمناشدات اهالي المنطقة ، في وقت يتمنى أهالي زقاق 7 محلة 836 لو يتم ابدال المحولة الموجودة في بداية الزقاق والتي تتعرض لعطلات كثيرة بسبب قدمها ، وتبديل أسلاك الكهرباء البلاستيكية (الظفيرة المتعبة) لكثرة انقطاعاتها، وتحولها الى اجزاء متعددة ، منذ اكثر من عشر سنوات بلا تبديل مما ادى الى اتلافها وكثرة انقطاعاتها!!

نكرر شكرنا وتقديرنا للسيد وزير الكهرباء.. وامنياتنا أن يلبي طلب أهالي الميكانيك الدورة لتوجيه كتاب شكر وتقدير للعاملين في تلك الورشة وتكريمهم بأي شكل من أشكال التكريم حتى يكون دافعا لهم في تقديم الخدمة الافضل للمواطنين..وتهيئة محولة أفضل لزقاقنا لكثرة ما يواجهنا من عطلات على مدار عشرة أعوام ..مع خالص التقدير والاحترام..