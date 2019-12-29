معالجة ارتفاع الضغط المفاجئ و أسبابه

المستقلة … يعتبر ضغط الدم هو مقياس للقوة التي يمارسها الدم على جدران الأوعية الدموية أثناء تدفقه، كما ان القلب يقوم بعملية ضخ الدم إلى الأوعية الدموية ليتم حمل الدم في جميع أنحاء الجسم.

ارتفاع ضغط الدم

يعرف ارتفاع ضغط الدم باسم (Hypertension)، يعتبر من الامراض الخطيرة جداً لأنه يجعل عمل القلب أكثر صعوبة لضخ الدم إلى جميع انحاء ومناطق الجسم ويساهم في تصلب الشرايين والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وفشل القلب.

أسباب ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

عادةً ما يكون ارتفاع ضغط الدم بسبب اضطرابات الأوعية الدموية الكولاجينية، كما ان الاشخاص الذين يعانون من مشاكل الكلى هم معرضين ايضاً لارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، كما ان ارتفاع ضغط الدم ينجم ايضاً عن الحمل عند النساء، كما يعاني العديد من الاشخاص خلال الأنشطة والممارسات اليومية الى ارتفاع في ضغط الدم، كما ان استخدام الأدوية مثل مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية يعتبر احد اسباب رفع ضغط الدم المفاجئ.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

للوقاية من ارتفاع الدم المفاجئ وتجنب الاصابة منه ينصح بعدم التوتر او التعرض له، وذلك عن طريق الانخراط في هوايات مثل الرسم والتمارين والأنشطة البدنية الأخرى من أجل الحصول على مصدر إجهاد والحفاظ على اللياقة.

كما ينصح الاطباء الحد من تناول الكافيين وذلك من خلال التحدث مع الطبيب عن عادات الكافيين والالتزام بخطة للحد من الكمية اليومية، و الإقلاع عن التدخين باعتباره واحداً من أكبر المخاطر الصحية، يمكن أن يؤدي التدخين إلى أمراض القلب والرئة الخطيرة وبالتالي الموت.