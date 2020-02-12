معاقبة مسؤولين صينيين بعد وفاة مكتشف كورونا

المستقلة /أعلن التلفزيون الصيني، الثلاثاء، معاقبة اثنين من كبار المسؤولين في مقاطعة خوبي وسط البلاد، التي ظهر بها فيروس “كورونا” المستجد، بإقالتهما من منصبيهما.

وأوضح التلفزيون الحكومي، أن تشانغ جين، المسؤول في لجنة الصحة في خوبي، والمديرة ليو ينغزي، أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني للمقاطعة.

وعين وانغ هيشانغ، وهو نائب وزير سابق للصحة، في مكان المسؤولين اللذين تمت إقالتهما.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف إلى تهدئة الرأي العام الغاضب منذ وفاة لي وينغ ليانغ (34 عاما) بفيروس كورونا، وهو أحد أوائل الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور المرض، واتهمته الشرطة بنشر “شائعات”.