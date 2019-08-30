مظلّة ذكيّة تتنبّأ بالتغيرات في الطقس

(المستقلة)..طورت إحدى الشركات مظلة ذكية تعتمد على تطبيق للتنبؤ بالتغيرات في الطقس وإبلاغ المستخدم بها. كما يُساعد التطبيق صاحب المظلة في العثور عليها في حالة فقدها، أو نسيان مكانها.

حملت المظلة اسم رجل الطقس “ويذرمان” وتستخدم تَطْبِيقَاً مرتبطاً بنظام تتبع يتصل بتقنية بلوتوث لمتابعة التنبؤات الجوية، بِحَسَبِ وكالة الأنباء الألمانية.

ويرسل التطبيق تحذيرات فورية مباشرة خَاصَّة بالطقس، وإشعارات موصى بها إلى هاتف المستخدم؛ لإبلاغه بتغيرات الطقس، حتى يعرف متى يحضر المظلة معه.

وتستخدم شريحة التتبع المدمجة تكنولوجيا “بلوتوث 1.4” للاتصال بالأجهزة الذكية للمساعدة في معرفة مكان اختفاء المظلة.

ويسمح بالعثور على المظلة حتى لو كانت في يد شخص آخر التقطها على سبيل الخطأ، حَسْبَ موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا.

وتُصنع المظلة باستخدام أضلاع من الألياف الزجاجية مقاس 14 مليمتراً لحمايتها من الكسر والمحافظة عليها مفتوحة في حالة الرياح القوية حتى سرعة 55 ميلاً في الساعة، وتُطلى ألياف المظلة بمادة تيفلون لمنع تسرب مياه المطر.

وتباع المظلة بنوعين الأول سعره 59 دولاراً، والثَّانِي بسعر 65 دولاراً، وبألوان: الأسود، والأزرق، البحري، والأخضر، والبرتقالي، والأصفر، والأبيض.